Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 7 по 9 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 7 января: облачно, осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем около 0°C. 8 января: облачно, осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем 0-2°C. 9 января: облачно, небольшой снег, низовая метель. Скорость ветра ночью 9-14, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°C, днем -20-22°C. Алматы 7 января: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +5+7°C. 8 января: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +5+7°C. 9 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +5+7°C. Шымкент 7 января: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +8+10°C. 8 января: переменная облачность, осадки (преимущественно дождь). Скорость ветра 8-13, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +5+7°C. 9 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°C, днем +8+10°C. Читайте также ЧП в Павлодарской области: появилась информация о найденном автобусе Штормовое предупреждение сохраняется в ряде областей Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире

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