10 км в одну сторону: актауский Форрест Гамп покорил казахстанцев

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина в прямом смысле бежит на работу. Авторы ролика отметили, что наблюдают за бегуном каждый день. Героем видео оказался 30-летний стропальщик из Мангистау Жандос Жумабаев, сообщает Zakon.kz.

У Жандоса спортивная выдержка и дисциплина. Он с самого детства привык к тренировкам. Сначала занимался боксом, а потом всерьез увлекся бегом. Вот уже несколько лет мужчина не меняет средство передвижения: бегает он в любую погоду, сообщает "Мангистау Медиа".





"Бег надо воспринимать не как способ похудеть или побить рекорды, а как способ заботиться о своем теле, прислушиваться к его потребностям. Он помогает расслабиться. Потому что во время пробежки ты думаешь только о дыхании и музыке в наушниках. Все остальное уходит на второй план", — рассказывает Жандос Жумабаев.

К финишу, то есть на работу, Жандос всегда прибегает первым. На работе он надевает спецовку и ждет, когда доберутся коллеги.

Мужчина не пропускает забеги в Актау и мечтает принять участие в марафонах, которые проходят в других городах Казахстана.

"Мой собственный рекорд – 21 километр. Знаю, что в феврале в Атырау пройдет марафон, очень хотелось бы в нем принять участие", - поделился Жандос Жумабаев.



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