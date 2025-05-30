Кайрата Нуртаса чуть не растерзала толпа поклонников

Казахстанский певец Кайрат Нуртас оказался в центре пристального внимания фанатов. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как артиста окружила толпа, сообщает Zakon.kz.

Это произошло после того как Нуртас покинул одно из мероприятий. Несколько десятков человек окружили певца, не давая ему возможности пройти к автомобилю.

Фото: Instagram/kair_n

Поклонники снимали его на камеры телефонов и не спешили пропустить артиста. Охрана и полиция пытались защитить Нуртаса. Поклонники находились в чрезмерно эмоциональном состоянии. Это и привело к неконтролируемой ситуации.

Ранее Кайрат Нуртас "взорвал" Сеть танцем с дочерью.