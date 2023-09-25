Зажигательный танец 72-летнего марафонца покорил казахстанцев

На выходных в Атырау состоялся марафон, в котором приняли участие 2000 любителей-спортсменов. Но больше всех запомнился Жаманбек Толеутай. Позитивный танец мужчины привел в восторг пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в различных публикациях, Толеутай занял четвертое место среди мужчин 60+, одолев дистанцию в 5 км за 36 минут и 46 секунд.

Кроме того, он рассказал, что за его плечами 93 марафона.

Комментаторы высказали восхищение и пожелали долгих лет жизни жизнерадостному спортсмену.

Молодец, так держать. Восхищаюсь такими людьми.

Пусть аташка радуется на здоровье. Лучше так, чем курить, пить и делать грязные дела.

Красавчик-аташка в позитиве.

Смотря на этого дедушку, испытываю такую гордость и уважение. Он пример для всех нас.

Наслаждается жизнью, знает ценность каждого дарованного ему дня. Нам бы всем поучится его позитиву.

На позитиве, поднимает настроение. Вот так нужно жить! – пишут пользователи.

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