Трехмесячный малыш скончался в результате взрыва газа в Атырау

5 января 2024 года в реанимации скончался трехмесячный ребенок, который пострадал при взрыве газа в жилом доме в Атырау. Информацию об этом предоставили в пресс-службе детской областной больницы, сообщает Zakon.kz.

Трехмесячный ребенок получили травмы после взрыва в жилом доме и был госпитализирован в больницу. Несмотря на усилия врачей, малыш скончался в реанимации, пишет "Акжайык".

"5 января в реанимации скончался трехмесячный ребенок, который пострадал при взрыве газа в жилом доме", – сообщает пресс-служба детской больницы.

2 января в пригородном селе Кокарна Атырауской области произошел пожар из-за утечки газа в частном доме. В момент происшествия в доме находилась семья из пяти человек. Все они были госпитализированы с обширными ожогами.

Позднее в больнице скончались двое членов семьи – мужчина 1965 г.р. и женщина 1970 г.р.

Ранее сообщалось о пожаре в Щучинске. Возгорание произошло в двухэтажном четырехквартирном жилом доме. Огонь унес жизни двух человек.