Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Щучинске

В городе Щучинске Бурабайского района произошел пожар в двухэтажном четырехквартирном жилом доме. Огонь унес жизни двух человек, сообщает Zakon.kz.

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 22 человека личного состава. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, так как конструктивно дом построен полностью из деревяных конструкций и относится к 5 степени огнестойкости. Пожар ликвидирован.



"При тушении пожара были обнаружены два тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", – сообщили в пресс-службе департамента.

В связи с этим областной департамент по ЧС призывает соблюдать меры пожарной безопасности в быту, а именно:

не перегружать электрические сети;

не оставлять без присмотра отопительные печи и не топить их длительное время;

следить за исправным состоянием электрооборудования и электропроводки;

не использовать для обогрева помещений, автотранспорта самодельные, неисправные обогревательные приборы;

ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Мужчина и двое его маленьких детей, годовалый и трех лет, оказались заперты в горящем автомобиле под Темиртау. Семью удалось спасти, но дети получили сильнейшие ожоги.

