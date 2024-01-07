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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Щучинске

В городе Щучинске Бурабайского района произошел пожар в двухэтажном четырехквартирном жилом доме. Огонь унес жизни двух человек, сообщает Zakon.kz.

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 22 человека личного состава. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, так как конструктивно дом построен полностью из деревяных конструкций и относится к 5 степени огнестойкости. Пожар ликвидирован.

"При тушении пожара были обнаружены два тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", – сообщили в пресс-службе департамента.

В связи с этим областной департамент по ЧС призывает соблюдать меры пожарной безопасности в быту, а именно:

  • не перегружать электрические сети;
  • не оставлять без присмотра отопительные печи и не топить их длительное время;
  • следить за исправным состоянием электрооборудования и электропроводки;
  • не использовать для обогрева помещений, автотранспорта самодельные, неисправные обогревательные приборы;
  • ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Мужчина и двое его маленьких детей, годовалый и трех лет, оказались заперты в горящем автомобиле под Темиртау. Семью удалось спасти, но дети получили сильнейшие ожоги.

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Акмолинская область Щучинск
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