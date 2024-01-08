Казахстанцы по-новому будут оформлять ДТП

В Казахстане с 1 января 2024 года водители при мелких дорожно-транспортных происшествиях могут оформить страховой случай в упрощенном порядке без участия полиции и суда, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел за 8 января 2024 года, для этого государством разработано специальное мобильное приложение "Европротокол".

С помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт ДТП и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании.

Есть обязательных три условия для оформления ДТП по Европротоколу:

в ДТП участвуют только два транспортных средства;

у водителей должна быть действующая страховка и отсутствие разногласий по поводу того, кто является виновником, а кто пострадавшим;

в результате аварии не причинен вред здоровью, а сумма ущерба для автотранспорта не превышает 100 МРП, что составялет 369 тысяч тенге.

"Для оформления ДТП в упрощенном порядке необходимо скачать на мобильный телефон приложение "Европротокол", пройти процедуру регистрации и вложить фото и видеоматериалы происшествия. При необходимости участники ДТП могут обратиться к ближайшим нарядам полиции, которые окажут содействие в использовании данного приложения". Старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Куаныш Тлекбаев

В чем преимущества "Европротокола":

Водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах. По ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности. Сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее с момента составления протокола до получения страховых выплат могло пройти от 30 до 90 дней, то сейчас на получение страховой выплаты будет уходить всего порядка пяти дней.

"В заключение хотелось бы призвать водителей соблюдать Правила дорожного движения и избегать совершения ДТП". Куаныш Тлекбаев

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