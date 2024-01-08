В Казахстане детей и подростков предлагают обследовать на наличие свинца в организме

Казахстанские токсикологи предлагают обследовать детей и подростков на наличие свинца в организме. Исследовательская команда, в которую вошли почти 100 казахстанских специалистов, просит ввести обязательный скрининг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "24KZ", исследовательская команда вышла с таким предложением в Министерство здравоохранения РК. Поводом для этого стали результаты исследований двухлетней давности. Тогда в стране запустили пилотный проект.

В период пандемии тысячу детей из Астаны, Алматы, Шымкента и Караганды исследовали на наличие свинца в организме. Забор крови брали с ноября 2020-го по май 2023-го. Пилот проекта запустили по инициативе ВОЗ, контроль – за ЮНИСЕФ. В Казахстане исследования курировал Национальный центр общественного здоровья. Ведомство работает при отраслевом министерстве. Неделю назад центр опубликовал результаты.

В целом, по словам куратора проекта Куаныша Алимбетова, картина получилась удовлетворяющая, но настораживающая.

"Потому что мы увидели, что все-таки наша нулевая гипотеза, которую мы выдвигали, она небезосновательна. Во-первых, нужно понимать, что отравление свинцом всегда протекает субклинически, обнаружить это можно исключительно лабораторным путем. Наша команда рекомендует проводить скрининги. Была внесена очень твердая рекомендация, будем надеяться, что к ней прислушаются". Куаныш Алимбетов

Высокие показатели свинца обнаружили у 14 детей. Их всех взяли на контроль. По результатам, в столице среднее значение – 10 микрограмм токсичного металла на один децилитр крови. В Алматы этот показатель равен семи. По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасным для здоровья принято считать уровень 5 микрограмм.

"Из тысячи детей у 14 было обнаружено наличие свинца в крови. Это один ребенок в городе Шымкент, семь детей из Астаны и шесть человек из Алматы. Среднее их значение было более 5 микрограмм на децилитр. Родителям детей, у которых выявили высокие концентрации, рекомендовано обратиться к профильным специалистам во избежание серьезных проблем в будущем". Член исследовательской группы Алмаз Нарбаев

Свинец – номер один среди опасных токсинов. Он проникает в мозг, печень, почки и кости. Высокий уровень его в крови может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

"Я бы обследовала на содержание свинца детей в возрасте до трех лет, когда идет формирование всех органов и систем, формирование интеллектуальных навыков, то есть чтобы нивелировать токсическое действие свинца, я считаю, что в обязательном порядке должны обследоваться дети. Дело в том, что если свинец содержится в токсических концентрациях в организме, он вызывает необратимые изменения, в частности, в центральной нервной системе". Главный внештатный токсиколог Астаны Галина Башинская

Дешевые игрушки, косметика и главное – выхлопные газы автомашин и выбросы производств изо дня в день создают новую порцию свинца. Казахстанцы не прочь исследовать свою кровь. Однако главный вопрос – чем потом это вылечить.

Тем временем ВОЗ определила для исследования 10 архиопасных химических элементов. Считается, что все они могут вызывать разные расстройства у человека. Среди них – ртуть, которая в градусниках, и ванадий, что в грибах и жирном мясе. Свинец лидирует в этом списке.

14 сентября 2023 года сообщалось, что Минздрав разработал концепцию развития службы охраны здоровья матери и ребенка в Республике Казахстан на 2024-2030 годы "Каждая женщина – каждый ребенок". Подробнее по ссылке.