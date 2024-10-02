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Ввести обязательную отработку по специальности для грантников предлагают в Казахстане

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 13:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Фракция Народной партии Казахстана предлагает ввести обязательную отработку по профилю в соответствующей отрасли для казахстанцев, обучившихся на основе государственного образовательного заказа, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Ислам Сункар в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой также предложил разработать четкий механизм передачи организаций технического и профессионального образования в доверительное управление крупным предприятиям.

"Мы считаем, что специалисты, обучившиеся по гранту, должны восполнять образовавшие вакансии. Если дефицит кадров не сокращается, а увеличивается, то возникает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств на подготовку кадров", – сказал Ислам Сункар 2 октября на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, он предложил ввести независимую сертификацию по международным стандартам и в перечень программы с "Дипломом в село" включить специалистов лесного, водного и рыбного хозяйств.

Ислам Сункар напомнил, что обеспечение экономики квалифицированными кадрами – это самая насущная задача. Прежде всего предстоит преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов: водников, строителей, энергетиков и других.

"Мы готовим специалистов с техническим и высшим образованием, которые вместо развития отечественной экономики выбирают черновую работу в Южной Корее, Польше, Чехии, Великобритании, Германии и в других странах. Всего, по данным Международной организации миграции за 2023 год, 193 тысячи казахстанцев являются трудовыми эмигрантами", – заявил депутат.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, одними из остродефицитных отраслей экономики в 2024 году являются строительство, сельское, лесное и рыбное хозяйства, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность и другие. Всего свыше 178 тыс. вакансий.

О нехватке в Казахстане квалифицированной рабочей силы Zakon.kz писал здесь.

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