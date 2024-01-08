В Казахстане стали чаще арестовывать семейных дебоширов

На брифинге в МВД заместитель председателя Комитета административной полиции ведомства Ренат Зулхаиров рассказал, что за вторую половину 2023 года вдвое увеличилось количество арестов за бытовое насилие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ренат Зулхаиров напомнил, что в 2023 году по поручению президента была ужесточена ответственность за бытовое насилие. Внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы.

С 1 июля 2023 года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Административное производство возбуждается по факту. Окончательная правовая оценка дается судом. При этом, правонарушитель имеет право примириться только один раз в суде.

"В рамках нового законодательства за второе полугодие 2023 года рассмотрено 50 тыс. обращений о бытовых скандалах. По 64% материалам возбуждены административные производства. В два раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту. Более 27 тыс. семей примирились в суде". Ренат Зулхаиров

Он добавил, что МВД активизирована профилактическая работа с семьями, подвергшимися насилию.



"В целях обеспечения безопасности потерпевших за 2023 год вынесено 87 тыс. защитных предписаний и установлено 15 тыс. особых требований к поведению правонарушителя. За данными лицами осуществляется усиленный полицейский контроль. Пресечено 12 тыс. нарушений ограничений – все привлечены к административной ответственности по ст. 461, 669 КоАП". Ренат Зулхаиров

По его словам, принимаемые меры направлены на формирование в обществе принципа нетерпимости к правонарушениям.

Ранее стало известно, что в полиции Казахстана появятся специальные подразделения, которые будут заниматься борьбой с семейно-бытовым насилием. В эти подразделения будут набирать преимущественно женщин-сотрудников правоохранительных органов.