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Законодательство РК

Убытки в 90 млн тенге понесли бизнесмены из-за неправильных расчетов управления образования

Убытки в 90 млн тенге понесли бизнесмены из-за неправильных расчетов управления образования Фото: Zakon.kz
Из-за неправильных расчетов Управления образования Павлодарской области предприниматели понесли убытки в размере 90 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 января 2024 года рассказали в областной прокуратуре.

"Прокуратурой Павлодарской области проведен анализ исполнения договоров по организации питания в школах. Его результаты показали, что расчеты сумм питания произведены с нарушениями требований Предпринимательского кодекса, правил организации питания, налогового и бюджетного законодательств", – говорится в сообщении.

Установлено, что Управлением образования Павлодарской области в ходе составления бюджетных заявок в расчет стоимости одноразового школьного питания не принята во внимание ставка НДС (12%).

"Оплата за организацию питания производилась за вычетом налога, то есть 402 тенге вместо положенных 450 тенге на одного ученика. Указанные обстоятельства повлекли нарушение прав 33 хозсубъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания. По акту надзора практика формирования бюджетных заявок пересмотрена. Предпринимателям выплачена необоснованно удержанная сумма НДС в размере 90 млн тенге".Прокуратура Павлодарской области

В надзорном органе отметили, что за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель руководителя Управления образования Павлодарской области.

При этом в областной прокуратуре не уточнили, кого из заместителей руководителя управления образования региона привлекли к ответственности.

Согласно информации, размещенной на сайте Управления образования Павлодарской области, руководителем ведомства является Самал Айтказина, у которой трое заместителей:

  • Роза Аканова;
  • Самал Кадырова;
  • Алия Аубакирова.
Убытки в 90 млн тенге понесли бизнесмены из-за неправильных расчетов управления образования в Павлодаре

Фото: gov.kz

11 декабря 2023 года стало известно, что сотрудники прокуратуры Кызылординской области расследуют уголовное дело в отношении должностных лиц Отдела образования Жанакорганского района. Их подозревают в хищении 200 млн тенге. Подробности по ссылке.

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