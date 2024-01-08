Мороз, осадки и туман: какая погода ждет жителей крупнейших городов РК в ближайшие три дня

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах республики: Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 9 января: переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный ночью 9-14, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 19-21 мороза.



переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный ночью 9-14, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 19-21 мороза. 10 января: облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег), метель. Днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 1-3 мороза.

облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег), метель. Днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 1-3 мороза. 11 января: переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 20-22 мороза. Алматы 9 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.



переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла. 10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 9-11 тепла.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 9-11 тепла. 11 января: переменная облачность, вечером осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 3-5 тепла. Шымкент 9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 12-14 тепла.



переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 12-14 тепла. 10 января: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-15 тепла.

переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-15 тепла. 11 января: переменная облачность, временами осадки, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-3 тепла. Ранее синоптики прогнозировали морозы до - 30°C и сильный ветер на западе, северо-западе, севере и в центре страны. Читайте также Минфин обратился к казахстанцам из-за "новой компенсации"

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