Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня
Фото: pixabay
Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах республики: Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня – с 16 по 18 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 31-33, днем 22-24 мороза.
- 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 29-31, днем 18-20 мороза.
- 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 12-14 мороза.
Алматы
- 16 января: пасмурно, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.
- 17 января: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза.
- 18 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 3-5 мороза.
Шымкенте
- 16 января: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.
- 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.
- 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.
Ранее сообщалось, что морозы до - 33 ℃ придут в Казахстан в ближайшие три дня.
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