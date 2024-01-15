Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня

Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня Фото: pixabay
Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах республики: Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня – с 16 по 18 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 31-33, днем 22-24 мороза.
  • 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 29-31, днем 18-20 мороза.
  • 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 12-14 мороза.

Алматы

  • 16 января: пасмурно, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.
  • 17 января: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза.
  • 18 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 3-5 мороза.

Шымкенте

  • 16 января: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.  
  • 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.
  • 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

Ранее сообщалось, что морозы до - 33 ℃ придут в Казахстан в ближайшие три дня.

Читайте также

"Сахара" в Казахстане поразила пользователей Сети
"Сахара" в Казахстане поразила пользователей Сети
Как на рынке "Алтын Орда" наводят порядок
Что сейчас происходит с рынком "Алтын Орда"
Казахстанские мужчины оказались неактивными родителями
Казахстанские отцы оказались пассивными
Диана Абдуллаева
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ставки на спорт
"Реал" – "Барселона": смотреть онлайн, прямая трансляция Суперкубка Испании
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
перевод школьников на дистанционку
Столичные школьники вновь будут учиться дистанционно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: