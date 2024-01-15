Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах республики: Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня – с 16 по 18 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 31-33, днем 22-24 мороза.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 31-33, днем 22-24 мороза. 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 29-31, днем 18-20 мороза.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 29-31, днем 18-20 мороза. 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 12-14 мороза. Алматы 16 января: пасмурно, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.

пасмурно, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза. 17 января: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза.

переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза. 18 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 3-5 мороза. Шымкенте 16 января: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.

переменная облачность, временами снег, туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза. 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла. 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла. Ранее сообщалось, что морозы до - 33 ℃ придут в Казахстан в ближайшие три дня. Читайте также "Сахара" в Казахстане поразила пользователей Сети Что сейчас происходит с рынком "Алтын Орда" Казахстанские отцы оказались пассивными

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