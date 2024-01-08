В еще одной области Казахстана зацвели подснежники

В Туркестанской области зацвели подснежники, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима области, в природном парке "Сырдарья-Туркестан" расцвели подснежники. Особый момент запечатлел государственный инспектор Хамит Калдарбеков.

"Этот вид цветка называется лилией Кессельринга. Это растение редко встречается в Казахстане. Цветок растет в предгорьях Западного Тянь-Шаня, низменной гор Каратау и Шу-Иле, а также на Памиро-Алае. Растение предлагается внести во второе издание Красной книги Казахстана", – рассказал государственный инспектор Хамит Калдарбеков.

Лилия Кессельринга – многолетнее растение с одиночным и прямым стеблем высотой 6-10 см. Листья растут вместе с цветком и имеют ширину до 1 см. Цветки белые, колокольчатые. Цветет с марта по май. Ареал – территория Средней Азии.

Фото: gov.kz

Ранее подснежники в январе зацвели в горах Алматинской области.

