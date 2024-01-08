В еще одной области Казахстана зацвели подснежники
Фото: gov.kz
В Туркестанской области зацвели подснежники, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы акима области, в природном парке "Сырдарья-Туркестан" расцвели подснежники. Особый момент запечатлел государственный инспектор Хамит Калдарбеков.
"Этот вид цветка называется лилией Кессельринга. Это растение редко встречается в Казахстане. Цветок растет в предгорьях Западного Тянь-Шаня, низменной гор Каратау и Шу-Иле, а также на Памиро-Алае. Растение предлагается внести во второе издание Красной книги Казахстана", – рассказал государственный инспектор Хамит Калдарбеков.
Лилия Кессельринга – многолетнее растение с одиночным и прямым стеблем высотой 6-10 см. Листья растут вместе с цветком и имеют ширину до 1 см. Цветки белые, колокольчатые. Цветет с марта по май. Ареал – территория Средней Азии.
Фото: gov.kz
Ранее подснежники в январе зацвели в горах Алматинской области.
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