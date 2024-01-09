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Казахстанцам предлагают "получать" дивиденды от вкладов в "КазМунайГаз"

Казахстанцам предлагают "получать" дивиденды от вкладов в "КазМунайГаз" Фото: freepik
Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества. На этот раз им предлагают инвестировать в государственную платформу, якобы запущенную АО "Национальная компания "КазМунайГаз", сообщает Zakon.kz.

Ложную рекламу об инвестиционной программе АО "НК "КазМунайГаз" в социальных сетях выявили сотрудники прокуратуры Медеуского района Алматы.

"В видеоролике гражданам предлагают инвестировать деньги в новую государственную платформу, запущенную "КазМунайГаз" и получать дивиденды от 100 тыс. тенге. По сведениям АО "Национальная компания "КазМунайГаз", распространяемая информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В этой связи прокуратура еще раз просит казахстанцев "быть бдительными и не поддаваться различной мнимой рекламе, за которой может скрываться очередная финансовая пирамида".

"В свою очередь органами правопорядка принимаются меры по установлению и пресечению деятельности незаконных инвестиционных организаций".Прокуратура Алматы

8 января 2024 года Министерство финансов Казахстана обратилось к гражданам страны из-за "новой компенсации". Подробности здесь.

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Алматы Казахстан Остерегайтесь мошенников
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