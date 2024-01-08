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Законодательство РК

Минфин обратился к казахстанцам из-за "новой компенсации"

Минфин обратился к казахстанцам из-за "новой компенсации" Фото: Zakon.kz
В WhatsApp распространяется сообщение о якобы новом постановлении, в котором сказано, что казахстанцам положены выплаты от 100 тыс. тенге. Для того, чтобы "проверить начисления", пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве финансов Казахстана распространяемое сообщение опровергли и заявили, что "эта рассылка – дело рук мошенников".

"Сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым. В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Минфина РК 8 января 2024 года.

В ведомстве подчеркнули, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени Минфина РК.

"Вся официальная информация размещается на официальном портале Министерства финансов Республики Казахстан".Пресс-служба Минфина РК

Вместе с тем ведомство обратилось к гражданам Казахстана.

"Напоминаем, чтобы не потерять деньги и не стать жертвой киберпреступников, не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте на сторонних ресурсах персональные и банковские данные. Доверяйте только официальным и достоверным источникам информации".Пресс-служба Минфина РК

5 января 2024 года сообщалось, что новую компенсацию от 100 тыс. тенге "гарантируют" казахстанцам. Фейковая реклама, обещающая казахстанцам денежную помощь от государства, появилась в соцсетях. Подробнее по ссылке.

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