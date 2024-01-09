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Более двух миллионов случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане

Казахстан Минздрав ОРВИ Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства рассказала о 2,4 млн случаев заболеваемости ОРВИ в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В стране продолжается очередной эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, который ежегодно начинается с октября и длится до мая. Эпидсезон регистрируется в две волны подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа. Первый подъем: в октябре – ноябре и второй: в феврале – марте. 

"В текущем эпидсезоне зарегистрировано 2,4 млн случаев ОРВИ, заболеваемость находится на уровне прошлого эпидсезона. С ноября установлена циркуляция вируса гриппа. С начала эпидсезона зарегистрировано 935 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Из них 85% грипп А, и 15% – грипп Б".Ажар Гиният

В 2023 году против гриппа привито 2 млн 400 тысяч человек из групп риска, что составляет 12% населения страны, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%.

"Как и в предыдущий сезон, установлена циркуляция негриппозных вирусов, из них 41% приходится на риновирус, 21% – респираторно-синцитиальный вирус и 14% – аденовирус".Ажар Гиният

С начала эпидсезона в стационарах получили лечение более 31 тысяч больных, амбулаторно пролечено более 2 млн пациентов. Всего по стране развернуто около 10 тысяч инфекционных коек, их них для детей около трех тысяч коек.

Как распознать простудное заболевание, куда обратиться за помощью и какие меры применять для облегчения состояния малыша, рассказала Zakon.kz заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники №36 Алматы Динара Кайпова.

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