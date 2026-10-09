"Выявлены первые случаи": к казахстанцам с предупреждением обратился Минздрав
Об этом сегодня, 9 октября 2026 года, заявили в Министерстве здравоохранения (МЗ) РК:
"В Казахстане зарегистрированы первые пять случаев сезонного гриппа A(H1N1)pdm09. При этом заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 10,2%. С начала кампании вакцинации прививки против гриппа получили уже более 240 тыс. человек".
По данным эпидемиологического мониторинга, три случая гриппа выявлены в Астане, два – в Мангистауской области. Всего исследовано 834 лабораторных образца, из которых пять дали положительный результат.
За последнюю отчетную неделю в стране зарегистрировано 127 266 случаев ОРВИ против 140 273 неделей ранее. С начала сентября зафиксировано 760 182 случая.
Лабораторный мониторинг также подтверждает циркуляцию других респираторных вирусов. Выявлены:
- 68 случаев риновирусной инфекции,
- 47 – сезонных коронавирусных инфекций,
- 50 – бокавирусной инфекции,
- 32 – парагриппа,
- 27 – аденовирусной инфекции,
- два случая респираторно-синцитиальной инфекции,
- один – метапневмовирусной инфекции.
Для бесплатной вакцинации населения против гриппа закуплено 2,1 млн доз вакцины "Гриппол Плюс". Ее состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на эпидемический сезон 2026-2027 годов. Вакцина поставлена во все регионы страны.
По состоянию на 7 октября прививку против гриппа получили 240 375 человек.
В первую очередь бесплатной вакцинацией охватываются группы риска:
- медицинские работники,
- беременные женщины,
- дети, состоящие на диспансерном учете,
- дети-сироты, проживающие и персонал медико-социальных учреждений, а также другие категории по эпидемиологическим показаниям.
"Октябрь является оптимальным периодом для вакцинации, поскольку для формирования иммунной защиты после прививки требуется около двух недель. Вакцинация помогает снизить риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений".Пресс-служба МЗ РК
Наряду с вакцинацией рекомендуется соблюдать простые профилактические меры: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать тесного контакта с заболевшими.
"При появлении температуры, кашля, боли в горле и других симптомов респираторной инфекции необходимо оставаться дома, своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением", – заявили в пресс-служба МЗ РК.
24 сентября 2026 года заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Астаны Айдын Ашимханов рассказал, как можно защититься от ОРВИ и гриппа и кто может бесплатно получить вакцину.
5 октября стало известно, что в Казахстане началась сезонная вакцинация против гриппа.