"Выявлены первые случаи": к казахстанцам с предупреждением обратился Минздрав

В Казахстане выявлены первые случаи гриппа на фоне снижения заболеваемости ОРВИ, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 октября 2026 года, заявили в Министерстве здравоохранения (МЗ) РК:

"В Казахстане зарегистрированы первые пять случаев сезонного гриппа A(H1N1)pdm09. При этом заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 10,2%. С начала кампании вакцинации прививки против гриппа получили уже более 240 тыс. человек".

По данным эпидемиологического мониторинга, три случая гриппа выявлены в Астане, два – в Мангистауской области. Всего исследовано 834 лабораторных образца, из которых пять дали положительный результат.

За последнюю отчетную неделю в стране зарегистрировано 127 266 случаев ОРВИ против 140 273 неделей ранее. С начала сентября зафиксировано 760 182 случая.

Лабораторный мониторинг также подтверждает циркуляцию других респираторных вирусов. Выявлены:

68 случаев риновирусной инфекции,

47 – сезонных коронавирусных инфекций,

50 – бокавирусной инфекции,

32 – парагриппа,

27 – аденовирусной инфекции,

два случая респираторно-синцитиальной инфекции,

один – метапневмовирусной инфекции.

Для бесплатной вакцинации населения против гриппа закуплено 2,1 млн доз вакцины "Гриппол Плюс". Ее состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на эпидемический сезон 2026-2027 годов. Вакцина поставлена во все регионы страны.

По состоянию на 7 октября прививку против гриппа получили 240 375 человек.

В первую очередь бесплатной вакцинацией охватываются группы риска:

медицинские работники,

беременные женщины,

дети, состоящие на диспансерном учете,

дети-сироты, проживающие и персонал медико-социальных учреждений, а также другие категории по эпидемиологическим показаниям.

"Октябрь является оптимальным периодом для вакцинации, поскольку для формирования иммунной защиты после прививки требуется около двух недель. Вакцинация помогает снизить риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений". Пресс-служба МЗ РК

Наряду с вакцинацией рекомендуется соблюдать простые профилактические меры: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать тесного контакта с заболевшими.

"При появлении температуры, кашля, боли в горле и других симптомов респираторной инфекции необходимо оставаться дома, своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением", – заявили в пресс-служба МЗ РК.

24 сентября 2026 года заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Астаны Айдын Ашимханов рассказал, как можно защититься от ОРВИ и гриппа и кто может бесплатно получить вакцину.

5 октября стало известно, что в Казахстане началась сезонная вакцинация против гриппа.