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Законодательство РК

Почти 30 тысяч случаев кори выявили за 2023 год в Казахстане

Казахстан корь Минздрав Фото: freepik
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства РК сообщила о почти 30 тысячах случаев кори в Казахстане в 2023 году, передает Zakon.kz.

Ажар Гиният доложилась об эпидемиологической ситуации в стране.

"На конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, из них 80% приходится на детей до 14 лет, с 1 января 2024 года зарегистрировано 1674 случая кори".Ажар Гиният

Тенденция к стабилизации по кори наметилась в шести регионах: Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской Карагандинской Жетысуской Туркестанской областях, отметила министр.

Тенденция к снижению обозначилась в трех регионах: Шымкент, Жамбылской и Улытауской областях. В 2023 году проводилась плановая вакцинация против против: привито порядка 700 тысяч детей в возрасте одного года и шести лет.

"С учетом регистрации заболеваемости корью среди непривитых детей в сентябре 2023 года были выделены средства из резерва правительства и закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори, краснухи и паротита. С ноября проводится дополнительная вакцинация против указанных инфекций. На сегодня в рамках дополнительной вакцинации привито более 930 тысяч человек, охвачено 62%, ежедневно прививается свыше 20 тысяч человек".Ажар Гиният

Сейчас, по словам министра, отмечается положительная динамика дополнительной иммунизации в большинстве регионов страны. В Жетысуской, Кызылординской, Туркестанской областях и Шымкенте охвачено дополнительной иммунизацией более 70% подлежащего контингента.

Но все еще низкие уровни охвата отмечаются в семи регионах: Карагандинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астана, где охват составил ниже 55%.

Начиная с сентября в Казахстане начала расти заболеваемость корью. Корреспондент Zakon.kz выяснил, с чем связана вспышка инфекции и когда заболеваемость пойдет на спад.

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