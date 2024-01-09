Бывшему акиму Актау выписали штраф: экс-чиновник пытался оспорить решение в суде
Как сообщает Антимонопольный орган, во время мониторинга выяснилось, что частная компания планировала поставлять на рынок приборы учета электроэнергии. Однако, в этом деле возникли проблемы из-за действий коммунального предприятия.
"АУЭС, ссылаясь на необоснованные доводы, путем создания бюрократии, не давал возможность осуществлять реализацию товара на рынке. Учредителем государственного предприятия АУЭС выступает акимат города Актау, в связи с чем, в адрес местного исполнительного органа внесено предписание и уведомление в АУЭС", - сообщили в антимонопольном органе.
Однако акимат, не согласившись с требованиями антимонопольного ведомства, отказался от исполнения акта.
"В отношении экс-акима города Актау Ербола Избергенова был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 162 (Невыполнение предписания антимонопольного органа. Нарушение обязательств по предоставлению информации и создание препятствий доступу в помещения и на территорию) КоАП РК", - сообщили в ведомстве.
Ербол Избергенов, не согласившись с доводами антимонопольного органа, обратился в Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау. Но в суде жалобу отклонили.
В итоге экс-чиновнику выписали штраф.
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