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Законодательство РК

Бывшему акиму Актау выписали штраф: экс-чиновник пытался оспорить решение в суде

суд, штраф, решение Фото: pixabay
Антимонопольный орган установил, что коммунальное предприятие по управлению электрическими сетями ущемило права и законные интересы предпринимателей. За это ответственность понес бывший аким города Ербол Избергенов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Антимонопольный орган, во время мониторинга выяснилось, что частная компания планировала поставлять на рынок приборы учета электроэнергии. Однако, в этом деле возникли проблемы из-за действий коммунального предприятия.

"АУЭС, ссылаясь на необоснованные доводы, путем создания бюрократии, не давал возможность осуществлять реализацию товара на рынке. Учредителем государственного предприятия АУЭС выступает акимат города Актау, в связи с чем, в адрес местного исполнительного органа внесено предписание и уведомление в АУЭС", - сообщили в антимонопольном органе.

Однако акимат, не согласившись с требованиями антимонопольного ведомства, отказался от исполнения акта.

"В отношении экс-акима города Актау Ербола Избергенова был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 162 (Невыполнение предписания антимонопольного органа. Нарушение обязательств по предоставлению информации и создание препятствий доступу в помещения и на территорию) КоАП РК", - сообщили в ведомстве.

Ербол Избергенов, не согласившись с доводами антимонопольного органа, обратился в Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау. Но в суде жалобу отклонили.

В итоге экс-чиновнику выписали штраф. 

Ранее антикоррупционная служба по Алматы заявила о проведении досудебного расследования в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык". Его подозревают в получении взятки в размере 2,7 миллиона тенге от представителя подрядной организации.

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