Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жительница Актобе лишилась 700 тысяч тенге после знакомства с мужчиной через соцсети

Фото: pixabay Фото: pixabay
В Актобе расследуют обстоятельства дела по факту мошенничества. А началось все с романтического знакомства в соцсети, сообщает Zakon.kz.

По информации департамента полиции Актюбинской области, новый интернет-знакомый представился 48-летней женщине жителем США.

Пообщавшись какое-то время, новоявленный "жених" сказал казахстанке, что отправил ей в подарок брендовые часы, сумки и 10 тысяч долларов. Но для того, чтобы получить презент, ей необходимо оплатить таможенный сбор. Женщина перевела ему около 700 тысяч тенге, пишет "Мой город".

Департамент полиции предупреждает, чтобы не попасть на уловки мошенников и обезопасить свои сбережения, нужно соблюдать нехитрые правила. Если вы никогда не видели мужчину, не нужно верить в его любовные послания, которые он пишет в первый же день знакомства, не отправлять ему деньги ни под каким предлогом.

Ранее жительница Астаны пострадала от нового знакомого, которого встретила в Сети. Девушка сообщила о том, что малоизнакомый мужчина подмешал наркотическое вещество в ее кофе. 

Читайте также

суд, штраф, решение
Бывшему акиму Актау выписали штраф: экс-чиновник пытался оспорить решение в суде
Фото: pxhere
Какие дороги закрыты в Казахстане
Ребенок пострадал в медцентре Кызылорды, частный медцентр Кызылорды, ожог 1-2 степени, суд, компенсация, моральный ущерб, материальный ущерб
В Кызылорде ребенок получил сильный ожог: осуждены сотрудники медцентра
Жанель Абдрахманова
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Морозы до -30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: