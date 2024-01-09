Жительница Актобе лишилась 700 тысяч тенге после знакомства с мужчиной через соцсети

В Актобе расследуют обстоятельства дела по факту мошенничества. А началось все с романтического знакомства в соцсети, сообщает Zakon.kz.

По информации департамента полиции Актюбинской области, новый интернет-знакомый представился 48-летней женщине жителем США.

Пообщавшись какое-то время, новоявленный "жених" сказал казахстанке, что отправил ей в подарок брендовые часы, сумки и 10 тысяч долларов. Но для того, чтобы получить презент, ей необходимо оплатить таможенный сбор. Женщина перевела ему около 700 тысяч тенге, пишет "Мой город".

Департамент полиции предупреждает, чтобы не попасть на уловки мошенников и обезопасить свои сбережения, нужно соблюдать нехитрые правила. Если вы никогда не видели мужчину, не нужно верить в его любовные послания, которые он пишет в первый же день знакомства, не отправлять ему деньги ни под каким предлогом.

Ранее жительница Астаны пострадала от нового знакомого, которого встретила в Сети. Девушка сообщила о том, что малоизнакомый мужчина подмешал наркотическое вещество в ее кофе.

