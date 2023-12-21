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Жительница Актобе заявила о намеренном затягивании расследования гибели ее дочери

расследование Фото: Zakon.kz
Жительница Актобе заявила о том, что ее 19-летняя дочь выпала из окна при странных обстоятельствах, и правоохранители намеренно затягивают расследование, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, есть версия, что погибшую изнасиловал, а потом убил бывший одноклассник. Вот только теперь адвокаты добиваются, чтобы подозреваемого отпустили под домашний арест.

"Адвокаты задержанного всяческими способами тянут расследование. Пишут жалобы в отношении следователей. Вновь требуют провести повторную экспертизу. Я против этого! Пусть дело уже в суд передадут. Больше 6 месяцев прошло. Почему тянут до сих пор?" Мать погибшей Жанаргуль Баимбетова

Трагедия произошла летом. Семье сообщили, что девушка совершила суицид. Якобы спрыгнула с 7 этажа. Но позже выяснилось, она была в квартире с бывшим одноклассником, который за месяц до этого вернулся из армии. Тело Айгерим Орынбасаровой нашли под балконами. Оно, по словам родных, было изувечено. И квартира, и подъезд были в крови.

Отмечается, что семья даже обнародовала видео, как под утро тот самый парень, оглядываясь по сторонам, выходит из дома. Задержали его спустя неделю, когда потерпевшие подняли шум. Они не верили, что это был суицид.

И вот теперь расследование ведется по двум статьям – "Убийство" и "Изнасилование".

За полгода сменились два следователя. Когда дело уже должны были передать в суд, адвокаты задержанного добились повторной экспертизы. И пока неизвестно, когда начнутся слушания.

"Постановлением следственного суда города Актобе от 14 декабря ходатайство адвокатов подозреваемого о назначении дополнительной судебной медико-криминалистической экспертизы удовлетворено. Постановление суда не вступило в законную силу". Пресс-секретарь Актюбинского областного суда Айжамал Сундет

Ранее 18 августа в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что с балкона 7-го этажа 9-этажного дома упала девушка.

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