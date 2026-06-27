Жителей Актобе обманули на турах за границу

В Актобе расследуют дело о мошенничестве под видом туристических услуг. По данным следствия, подозреваемый через соцсети принимал деньги за туры, авиабилеты и проживание, но поездки так и не состоялись, сообщает Zakon.kz.

По информации следствия, подозреваемый размещал в социальных сетях объявления о зарубежных турах и предлагал услуги по бронированию путевок, авиабилетов и жилья.

"Получая оплату от клиентов, он не выполнял взятые обязательства. Поездки не организовывались, а деньги, как установили правоохранители, использовались в личных целях. В результате действий подозреваемого потерпевшие понесли значительный материальный ущерб", сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 190 УК РК ("Мошенничество").

Ранее в Министерстве внутренних дел предупредили граждан о новой схеме мошенничества. В последнее время встречаются случаи мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей силовых структур и правоохранительных органов.

