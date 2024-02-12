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32-градусные морозы вернутся в Казахстан

32-градусные морозы вернутся в Казахстан Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 13 по 15 февраля 2024 года.

По данным синоптиков, в стране ожидаются температурные качели.

"С прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, ожидаются метели, гололедные явления, а также повышение температуры на западе до -5+5°C, в северных, центральных восточных регионах – до -5+2°C", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, 15 февраля циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики.

"На западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22-32°C, днем -15-27°C".РГП "Казгидромет"

Также синоптики отметили, что на остальной территории страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.

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