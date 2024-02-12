32-градусные морозы вернутся в Казахстан

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 13 по 15 февраля 2024 года.

По данным синоптиков, в стране ожидаются температурные качели. "С прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, ожидаются метели, гололедные явления, а также повышение температуры на западе до -5+5°C, в северных, центральных восточных регионах – до -5+2°C", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет". Согласно прогнозу, 15 февраля циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики. "На западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22-32°C, днем -15-27°C". РГП "Казгидромет" Также синоптики отметили, что на остальной территории страны в температурном фоне резких изменений не ожидается. Читайте также Кто может получить бесплатную стоматологическую помощь в Казахстане

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