32-градусные морозы вернутся в Казахстан
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 13 по 15 февраля 2024 года.
По данным синоптиков, в стране ожидаются температурные качели.
"С прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, ожидаются метели, гололедные явления, а также повышение температуры на западе до -5+5°C, в северных, центральных восточных регионах – до -5+2°C", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, 15 февраля циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики.
"На западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22-32°C, днем -15-27°C".РГП "Казгидромет"
Также синоптики отметили, что на остальной территории страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript