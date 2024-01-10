В Алматы – снег, в Астане – метель: какая погода ждет жителей мегаполисов Казахстана

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на 11-13 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 11 января – переменная облачность, небольшой снег. Ночью низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -20-22°. 12 января – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°, днем -11-13°. 13 января – переменная облачность, во второй половине дня – снег, метель. Ветер южный 9-14, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -5-7°. Алматы 11 января – облачно, днем осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +5+7°. 12 января – переменная облачность, ночью и утром – осадки (преимущественно снег), гололед, туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем 0-2°. 13 января – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +5+7°. Шымкент 11 января – переменная облачность, осадки, утром и днем – сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°. 12 января – переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +5+7°. 13 января – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3°, днем 11-13°. Читайте также Мошенники стали чаще атаковать казахстанцев В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд Аким обратился к жителям нового города Алатау

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