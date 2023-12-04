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В Астане метель, в Алматы снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана 5-6 декабря

какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5-6 декабря Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 5-6 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

5 декабря – переменная облачность, временами осадки (снег, дождь), гололед. Ночью низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, ночью и утром временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +2+4°.

6 декабря –переменная облачность, временами снег, гололед, метель. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем с дальнейшим понижением.

7 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°, днем -22-24°.

Алматы

5 декабря – переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +10+12°.

6 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +13+15°.

7 декабря – облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +3+5°.

Шымкент

5 декабря – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +18+20°.

6 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +10+12°.

7 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +3+5°.

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