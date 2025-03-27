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Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова дерзко ответила наркологу на обвинения в алкоголизме

Артистка, балерина, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 06:54 Фото: Instagram/volochkova_art
После того, как в шоу "В гостях у Ханги" российский психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что Анастасия Волочкова отрицает наличие у нее проблем с алкоголем, балерина ответила эксперту, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "ВМ" артистка объяснила свою точку зрения. Мол, если она проводит тренировки в пуантах и постоянно держит себя в форме, значит и о серьезной зависимости речи идти не может.

"Я только позавчера сошла со сцены. Нужно спросить у этого человека, может ли он надеть пуанты и выступить в них на сцене. Этот добрый человек, вообще, в своем уме? Какой он психолог? Поржать только над ним можно после таких заявлений", – возмущается Анастасия Волочкова.

Сейчас Балерина активно готовится к свадьбе единственной дочери – 19-летней Ариадны. Анастасия Волочкова пообещала, что торжество будет роскошным – организацией праздника в Санкт-Петербурге балерина занимается лично.

Ранее друг балерины, певец Прохор Шаляпин, высказался о Кате Лель и ее пришельцах.

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Аксинья Титова
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