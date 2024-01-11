В Минздраве ответили на петицию за отставку Ажар Гиният

11 января 2024 года в пресс-службе Министерства здравоохранения объяснили, почему ранее в их Telegram-канале появилась ссылка на материал с петицией об отставке министра Ажар Гиният, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули. что данная публикация появилась вследствие сбоя при размещении опровергающего материала на данную петицию.

"Поскольку содержание петиции не соответствует действительности, и более того, вводит в заблуждение граждан недостоверной информацией, пресс-службой ведомства был подготовлен текст опровержения". Пресс-служба Минздрава РК

Далее отмечено, что благодаря внедрению социального медицинского страхования увеличен бюджет на здравоохранение: расходы на здоровье одного жителя страны выросли с 56 до 122 тысяч тенге.

"Ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности Фонда, аудированная годовая финансовая отчетность размещается в депозитарии финансовой отчетности Министерства финансов РК (dfo.kz) и на сайте Фонда (fms.kz). На сайте также публикуются годовые отчеты по итогам каждого календарного года в разделе "О Фонде" - "Отчетность". Утверждение о том, что "за бюджетные 48 миллиардов тенге по завышенной стоимости" Министерством здравоохранения будут приобретены медицинские аппараты, также не соответствует действительности". Пресс-служба Минздрава РК

Кроме того, в продолжении сказано, что механизм подписания данной петиции не обеспечивает прозрачную систему голосования граждан, предлагая пользователям сначала сделать репост на страницах социальных сетей.

Данный способ подписания петиции является нарушением принципов прозрачности и открытости волеизъявления граждан.

"Министерство здравоохранения не раз становилось объектом информационных атак, когда используются выдуманные информационные поводы, непроверенные источники, идут в ход откровенные провокации. Хотим отметить, что несмотря на попытки нанесения репутационного ущерба путем медийных вбросов, Министерство как государственный орган всегда придерживается политики открытости и прозрачности, всегда готово к конструктивному диалогу и полезным дискуссиям". Пресс-служба Минздрава РК

В ноябре 2023 года в Казнете распространяли рассылку о том, что в Казахстане якобы планируют потратить 48 млрд тенге из бюджета на закупку рюкзаков. Позднее Гиният отметила, что Министерство здравоохранения лишь утверждает минимальный норматив оснащения медорганизаций, а дополнительное оснащение осуществляют акиматы по мере возможности местного бюджета.