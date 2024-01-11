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Новый вид мошенничества: "Комитет выплат" обещает получение компенсации по депозитам

Новый вид мошенничества: "Комитет выплат" обещает получение компенсации по депозитам Фото: pixabay
В соцсетях появился новый вид мошенничества. Злоумышленники распространяют информацию якобы от имени Министерства финансов РК о возмещениях по депозитам от некоего "Комитета выплат", сообщает Zakon.kz.

Производя мнимые расчеты, они называют доверчивым казахстанцам баснословные суммы к выплатам, которые могут поступить на карты вкладчикам, как только они оплатят небольшой взнос за юридические услуги и регистрацию заявления.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) напомнил, что единственной организацией, занимающейся выплатами гарантийного возмещения по депозитам, является Фонд.

КФГД не принимает и не может принимать деньги от физических лиц ни в каком виде и размере. Задача Фонда – выплата гарантийного возмещения депозиторам в случае лишения банка лицензии. Фонд никогда не требует дополнительные платежи за проведение операций или предоставление разрешительных документов.

Не переводите деньги никаким организациям, требующим предоплату за услуги по выплате возмещения по депозитам.

Также нужно проверять официальные источники информации, такие как официальный сайт КФГД, для подтверждения любых уведомлений о выплатах по депозитам.

Казахстанцев просят быть бдительными в интернете, не разглашать личные данные и не проходить по подозрительным ссылкам.

Ранее мошенники "гарантировали" новую компенсацию от 100 тысяч казахстанцам. 

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