О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев

Новый вид мошенничества появился в соцсетях. Он нацелен на доверчивых и сострадательных людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет канал о мошенничествах aqparatsaqsysy, аферисты создают аккаунты в соцсетях якобы от мамочек с младенцами, с соответствующими фотографиями (скачанными из поисковика) либо вообще без них. И в аккаунте описывается тяжелая ситуация, в которой женщину с ребенком бросил супруг или любовник.

С этого аккаунта мошенники могут писать комментарии под постами в крупных пабликах, обычно посвященных малышам и родителям, с просьбами к другим кормящим мамочкам или просто сострадательным людям:

Одолжите баночки с детским питанием, если кормите не грудью, а смесью. Осталось только две порции. Деньги верну по возможности, как поступят (и далее название смесей).

Питание не подошло. У кого есть гипоаллергенные смеси (названия), можете обменяться на простые? Малышка мучается, вся покрылась сыпью, а денег сейчас недостаточно для покупки.

Ниже под этим комментарием мошенники под видом сострадательных людей и других мамочек пишут, что готовы помочь, но смесей сейчас нет. Поэтому просят написать номер карты, чтобы скинуть деньги.

"Большинству добрых людей проще скинуть небольшую сумму на карту, чем покупать баночки с детским питанием. На это и расчет. Им не нужны ваши смеси, им нужны ваши деньги", – отмечают авторы публикации.

Как можно вывести мошенников на чистую воду?

Уточните адрес, куда нужно привезти детское питание. Если вам не отвечают, то это, скорее всего, мошенники.

Если после этого вы напишете с другого номера или с другого аккаунта в соцсетях и предложите отправить деньги, и вам тут же ответят, то это точно мошенники.

Если спустя долгое время вам все-таки сообщат адрес, то через часок можете написать, что вы приехали и готовы передать баночку со смесью. Либо для пущей уверенности, катаясь по делам по городу, проездом можете действительно заскочить на ее адрес и сообщить ей об этом. Если в ответ молчание, то это мошенники.

Ну а если вдруг мамочка действительно выйдет и напишет вам, что она ищет и ждет вас, то тогда можете перевести ей деньги на карту, сказав, что срочно нужно было уехать.

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