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Общество

В МВД обсудили, как реализовать поручения Токаева

В МВД обсудили, как реализовать поручения Токаева , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 08:30 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел провели оперативное совещание по реализации поручений главы государства, данных на расширенном заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

Во время совещания рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в стране. Министр поставил задачи по реализации комплекса мер по предупреждению преступности, в том числе усилению индивидуальных профилактических мероприятий, обеспечению системного выявления на ранней стадии лиц, склонных к правонарушениям, а также активному вовлечению общественности в эту сферу.

Главой ведомства поручено организовать совместно с заинтересованными органами целевую информационно-пропагандистскую работу в школах, колледжах и ВУЗах по привитию у учащихся чувств патриотизма, ответственности и культуры поведения.

"На заседании правительства основными направлениями также отмечены инфраструктурное развитие, внедрение цифровых технологий и прогресс энергетической отрасли. Поэтому поручаю обеспечить безопасность грузовых перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, активизировать работу по выявлению криминальных схем хищения нефтепродуктов и их незаконного вывоза за рубеж", – отметил министр.

Ержан Саденов также поставил перед руководителями служб и региональных подразделений ряд конкретных задач по противодействию интернет-мошенничеству, развитию цифровых проектов, улучшению процедур, связанных с привлечением иностранной рабочей силы с обязательным обеспечением должного миграционного контроля, а также повышению эффективности работы с обращениями граждан.

Ранее появилась информация, что Дархана Ахмед-Заки освободили от должности вице-министра.

Аксинья Титова
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