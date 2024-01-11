Редкий хищник попал в объектив фотоловушки в природном заповеднике Мангистау

Очень редкого хищника – белого волка удалось запечатлеть в Государственном природном заповеднике "Манашы" в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

В государственном природном заповеднике "Манашы" перед объективом фотоловушки покрасовался белый волк. В Мангистау увидеть это животное в естественных условиях практически невозможно.



Сотрудники заповедника поделились редкими кадрами, на которых запечатлен волк.

"Белый волк — очень редкий хищный зверь в Мангистау. Он обладает высокой чувствительностью и выносливостью, считается самым свирепым хищником на своей территории. Вес особи может достигать около 30-80 кг в зависимости от места проживания", – рассказали специалисты Мангистауского областного управления природопользования.

Ранее мы рассказывали, как медведь из Красной книги Казахстана попал в фотоловушку. В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться все чаще. Согласно учетным данным, их численность увеличивается с каждым годом.