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Редкий хищник попал в фотоловушку в Мангистау

Редкий хищник попал в фотоловушку в Мангистау Фото: wikimedia
Редкого зверя, занесенного в Красную книгу, получилось запечатлеть на видео в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации mangystaumedia.kz, это барханная кошка – одна из самых мелких среди диких кошек.

Ее особенность – короткие и мощные лапы, а также жесткая шерсть, закрывающая их подушечки, которая позволяет животному свободно передвигаться по раскаленному песку.

"Мех у этой кошки очень густой. Окрас – песочно-желтый, на теле имеются нечеткие черные полосы. Кончик хвоста темно-коричневый. Размножаются барханные кошки обычно в начале весны. Кошка рожает по 2-5 котят. Охотятся барханные коты только ночью. Питаются мелкими грызунами, ящерицами и насекомыми", – рассказали в областном управлении природных ресурсов и природопользования.

Редкий зверь обитает в песчаных, пустынных районах. Стоит отметить, что изучен этот вид кошек довольно мало. Барханная кошка занесена в Красную книгу Казахстана.

Семь дней назад сообщалось, что там же в объектив попало другое редкое животное – белый волк.

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Анастасия Московчук
Мангистау
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