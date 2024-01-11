Жители Риддера остались без воды из-за схода лавины

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Аким Риддера Жомарт Муратов 11 января 2024 года сообщил, что причиной внезапного перебоя с водой стала сошедшая в горах лавина, сообщает Zakon.kz.

Жители Риддера остались без воды из-за схода лавины, сообщает пресс-служба акимата. "11 января в 09.30 поступила информация от ТОО "Компания ЛК ГЭС" о том, что прекращается подача воды потребителям из-за самопроизвольного схода лавин в ущелье реки Громатуха", – говорится в сообщении. В акимате уточняют, что степень затора, который промывается естественным, определить невозможно. "Дороги нет, протяженность, где могли сойти лавины около 45 км. В настоящее время идет запуск подземного водозабора, ведутся пуско наладочные работы. Давление составляет 1,5 кг, что обеспечивает первые этажи домов", – сообщили местные власти. Накануне в ДЧС ВКО сообщали о том, что на трассе Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное произведен профилактический спуск лавин. Читайте также Tesla на газу: фото электромобиля со знаком "GAS" позабавило казахстанцев Самосуд над пьяным мужчиной устроили сельчане в Алматинской области Редкий хищник попал в объектив фотоловушки в природном заповеднике Мангистау

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