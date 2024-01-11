Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Самосуд над пьяным мужчиной устроили сельчане в Алматинской области

Самосуд над пьяным мужчиной устроили сельчане в Алматинской области Фото: zakon.kz
Сельчане заподозрили молодого человека в педофилии. За это они его без выяснения обстоятельств избили и сняли это на видео. В полиции заявили, что мужчина преступления не совершал, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео с мужчиной, которого заподозрили в домогательствах к девочке. Оказалось, что инцидент произошел в селе Шамалган Алматинской области.

Сельчане устроили над мужчиной самосуд — нашли его, избили и сняли все на камеру. В тот же день его задержали силовики, сообщает телеканал "Астана".

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина приехал в гости из соседнего района. Будучи пьяным он вышел на улицу, решил перейти дорогу, сократив свой путь, и зашел в чужой дом. Неизвестного испугалась маленькая девочка. На ее крики вышли родственники и расправились с ним. Затем сельчане сдали избитого полицейским.

"Процессуальная проверка завершена. Причастность молодого человека к совершению уголовных правонарушений не установлена. Он отказался от подачи заявления", – сообщила пресс-служба ДП Алматинской области. 

Ранее мы рассказывали о том, как вынесенный по ошибке судебный приговор едва не сломал жизнь жителю Актобе. Мужчину признали виновным в развращении ребенка, однако апелляция отменила обвинительный приговор: оказалось, что подсудимый невиновен. 

Читайте также

Tesla на газу: фото электромобиля со знаком "GAS" позабавило казахстанцев
Tesla на газу: фото электромобиля со знаком "GAS" позабавило казахстанцев
Фото: pixabay
Жители Риддера остались без воды из-за схода лавины
Редкий хищник попал в объектив фотоловушки в природном заповеднике Мангистау
Редкий хищник попал в объектив фотоловушки в природном заповеднике Мангистау
Жанель Абдрахманова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: