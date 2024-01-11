Самосуд над пьяным мужчиной устроили сельчане в Алматинской области

Сельчане заподозрили молодого человека в педофилии. За это они его без выяснения обстоятельств избили и сняли это на видео. В полиции заявили, что мужчина преступления не совершал, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео с мужчиной, которого заподозрили в домогательствах к девочке. Оказалось, что инцидент произошел в селе Шамалган Алматинской области.

Сельчане устроили над мужчиной самосуд — нашли его, избили и сняли все на камеру. В тот же день его задержали силовики, сообщает телеканал "Астана".

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина приехал в гости из соседнего района. Будучи пьяным он вышел на улицу, решил перейти дорогу, сократив свой путь, и зашел в чужой дом. Неизвестного испугалась маленькая девочка. На ее крики вышли родственники и расправились с ним. Затем сельчане сдали избитого полицейским.

"Процессуальная проверка завершена. Причастность молодого человека к совершению уголовных правонарушений не установлена. Он отказался от подачи заявления", – сообщила пресс-служба ДП Алматинской области.

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