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Государство заплатит более 60 миллионов тенге жителю Актобе за судебную ошибку

Дело о развращении ребенка: оправданному мужчине выплатят 66 миллионов тенге в Актобе Фото: zakon.kz
В Актобе оправданному по делу о развращении ребенка заплатят 66 миллионов тенге в качестве компенсации морального и имущественного ущерба, сообщает Zakon.kz.

История произошла в августе прошлого года.

Актюбинец в телефоне своей дочери нашел ее фото в обнаженном виде и написал заявление в полицию на мать девочки, с которой был в разводе. На нее и ее знакомого завели уголовное дело, обвинили в том, что они фотографировали ребенка обнаженным и совершили развращение малолетней, пишет газета "Диапазон".

Суд первой инстанции приговорил мать девочки к девяти годам лишения свободы, а ее знакомого – к семи годам. Коллегия облсуда пересмотрела дела и пришла к выводу, что у обоих осужденных есть неопровержимое алиби, а значит, они просто физически не могли фотографировать ребенка в установленное следствием время. В итоге суд обоих оправдал.

Мать девочки взыскала с государства 5 млн тенге за моральный вред: она провела в тюрьме больше года за преступление, которого не совершала. А теперь коллегия областного суда вынесла постановление по иску к государству второго оправданного. Только за моральный ущерб он требовал 30 млн тенге, за имущественный – еще больше, в эту сумму входит зарплата, которую он должен был получить за тот период, что находился под стражей, а также оплата услуг и расходы адвокатов, которые его защищали на следствии и в судах.

Коллегия областного суда вынесла такое постановление: за моральный вред Министерство финансов должно ему выплатить семь миллионов тенге, за имущественный ущерб – 54 миллиона 186 тысяч тенге, за услуги представителя – еще 5 миллионов 430 тысяч тенге.

"Получается, что только по одному делу и только одному истцу за ошибки следствия и суда первой инстанции государство будет выплачивать оправданному 66 млн тенге. И все это из средств госбюджета, а значит – из денег налогоплательщиков", – сообщает газета.

Ранее мы рассказывали об истории, которая случилась в апреле 2023 года в Мангистау: мужчину обвинили в изнасиловании родной дочери. Прокурор и законный представитель несовершеннолетней потерпевшей просили признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Также они просили взыскать с подсудимого 30 млн тенге в качестве морального вреда.

Однако в суде, рассмотрев все доводы следствия, вынес оправдательный приговор, заявив, что вина подсудимого в ходе судебного разбирательства не нашла своего подтверждения.

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Жанель Абдрахманова
Актобе
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