Высочайший уровень качества и безопасности: в Алматы сданы еще две комфортные школы

В Алматы построены еще две современные школы по программе "Келешек мектептері".

Две новые школы рассчитаны на 2 000 учеников каждая. Они возведены в рамках программы "Келешек мектептері", реализуемой по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

BCN Group (BAZIS Construction) построила школу №220 в Медеуском районе, южнее Кульджинского тракта, на территории нового полицентра "Восточные ворота". Школу №222 по улице С. Ашимова в Алатауском районе возвела компания BAZIS-A Corp.

По сложившейся традиции, в преддверии учебного года компании провели дни открытых дверей для будущих учеников и их родителей, чтобы они смогли оценить архитектурные и интерьерные решения и протестировать современное техническое оборудование комфортных школ.

Трехуровневые здания общей площадью 18 тыс. кв. м были построены за девять месяцев и сданы в эксплуатацию досрочно – до установленного договором срока (декабря текущего года). Каждая школа состоит из 13 блоков, разделенных на начальное, среднее и старшее звено, с четырьмя отдельными входами.

Учебные заведения оснащены просторными столовыми на 440 мест, актовыми залами на 430 посадочных мест с уровнем комфорта, сопоставимым с современными кинотеатрами, включая специальные зоны для маломобильных детей. Также оборудованы просторные библиотеки с естественным освещением и зонами для чтения и отдыха. Спортивные залы обеспечены всем необходимым инвентарем для полноценного физического развития детей.

Фото: BAZIS

Как подчеркнула директор школы №220 Манат Аширбекова, в новой школе дети будут получать не только традиционные академические знания, но и возможность развивать свои таланты и способности:

"Для занятий творчеством, изучения актерского мастерства, поиска нестандартных решений различных жизненных задач созданы все условия", – отметила она.

Фото: BAZIS

В школе №220 будут учиться дети из микрорайонов Думан, Думан-2, Атырау, Кенсай и Алатау Медеуского района, что позволит значительно снизить нагрузку на действующие школы №64, 98 и 99.

При строительстве школы №222 в Алатауском районе особое внимание уделили художественному оформлению интерьеров. В коридорах рядом с кабинетами английского языка изображены знаменитый Биг-Бен, красная телефонная будка и флаг Великобритании. Для учеников начальных классов оформлены стены с математическими примерами, алфавитом и "деревом знаний". Возле кабинета истории размещены изображения мавзолея Ходжи Ахмета Ясави, караванного пути, карты и цитаты Шокана Валиханова, Абая Кунанбаева, Ыбырая Алтынсарина, Стива Джобса и других выдающихся личностей.

Учитель математики школы №222 Таңшолпан Момынқұлова отметила, что здесь продумано все до мелочей:

"Школа построена очень качественно, с душой. Огромная благодарность строителям и государству", – сказала она.

Родители и дети в восторге от новых школ и с нетерпением ждут начала учебного года. Мамы будущих учеников Актоты Жубатканкызы и Майгуль Саркытбеккызы рассказали, что новая школа по оснащенности оборудованием и компьютерами превосходит многие частные учебные заведения.

Фото: BAZIS

В компаниях BCN Group (BAZIS Construction) и BAZIS-A Corp. подчеркивают, что при строительстве школ соблюдены самые высокие стандарты качества и безопасности – как сейсмической, так и противопожарной. Здания оборудованы камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и полностью отвечают требованиям инклюзии: от пандусов до специальных лифтов.

Школы построены по заказу АО "Samruk-Kazyna Construction", руководство которого оказало необходимое содействие для успешной реализации проекта.