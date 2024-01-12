Как Казахстан защищает права человека
Фото: Zakon.kz
Казахстан проводит широкомасштабные демократические реформы и защищает права человека в полном соответствии со своими международными обязательствами, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, были созданы необходимые законодательные условия для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона.
В частности:
- обеспечено широкое участие граждан Казахстана в процессе принятия политических решений в рамках внедрения принципов концепции "Слышащего государства";
- создана сбалансированная система политического управления и внедрены принципы подотчетности Правительства и большей транспарентности. Цель – обеспечить необратимость начатых процессов политической трансформации страны и строительства "Справедливого Казахстана".
1. Демократическое участие:
- Президентская реформа закрепила в законодательстве положение об однократном семилетнем сроке для президента – без права на переизбрание, что позволило укрепить принципы демократии в Казахстане.
- Реализованы конституционные реформы, направленные на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. Президентские полномочия ограничены в отношении местных исполнительных органов и сокращена "президентская квота" в Сенате.
- Порог регистрации официальных политических партий снижен в четыре раза – с 20 000 до 5 000. Правила регистрации упрощены.
- Такая либерализация национального законодательства привела к регистрации новых политических партий – "Республика" и "Байтак", которые выиграли парламентские выборы вместе с такими признанными партиями, как "Ак Жол", Народная партия Казахстана и "Ауыл" в марте 2023 года.
- Существенно расширились полномочия Мажилиса. Согласно новой избирательной модели выборы прошли по партийным спискам и одномандатным округам. По итогам выборов в марте 2023 года в Парламент прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты, при этом одна из парламентских партий является оппозиционной.
- Выборы 2022-2023 годов позволили обеспечить политическую конкуренцию в Казахстане путем реализации новой системы регулирования выборов, соответствующей требованиям ОБСЕ.
- Введена квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в избирательных партийных списках и при распределении парламентских мандатов.
- Впервые в истории Казахстана были проведены выборы акимов районного и городского уровней, что привело к обновлению порядка 60% руководства на уровне сельских округов.
- Полномочия местных органов власти также были расширены за счет трансформации регионального финансирования и создания новых регионов в Абае, Улытау и Жетысу. Местное самоуправление было передано местным органам власти.
- Создан президентский молодежный резерв. Молодым специалистам, прошедшим несколько этапов отбора, представлена возможность занять руководящие должности на государственной службе.
- Национальный совет общественного доверия был преобразован в Национальный курултай с целью стимулирования участия общественности в управлении и процессах принятия решений, определяющих идеологические и культурные параметры будущего развития Казахстана.
Фото: akorda.kz
2. Правозащитные механизмы:
- Реформы укрепили систему защиты прав человека. Приняты законодательные поправки, направленные на усиление независимости судов. Расширены категории дел для суда присяжных.
- Казахстан укрепил роль национальных механизмов по защите прав человека. В стране полноценно функционирует институт омбудсмена по правам человека. Указанный институт получил конституционный статус. Казахстан также назначил омбудсменов по правам человека и ребенка, омбудсмена для людей с особыми потребностями.
- Воссоздан Конституционный суд как важнейший механизм защиты прав и свобод, куда напрямую могут обращаться граждане Казахстана.
- Конституционный суд является высшим органом конституционного контроля, обеспечивающим верховенство Конституции. Решения Конституционного суда имеют окончательную силу, даже президент не может подвергнуть ревизии его решения, в том числе касающиеся конституционных прав граждан.
- Любые изменения и дополнения в Конституцию могут выноситься на республиканский референдум или на рассмотрение парламента только при наличии соответствующего заключения Конституционного суда.
- Из одиннадцати судей Конституционного суда шестеро, то есть большинство, назначаются палатами парламента. А председатель, хоть и назначается президентом, но только с согласия Сената.
- Принят закон, регламентирующий порядок подачи и рассмотрения петиций, который позволяет гражданам путем подачи онлайн-запросов выражать свое мнение. Такая практика обеспечивает открытый и прозрачный мониторинг деятельности правительства.
3. Права человека и верховенство закона:
- Принят Социальный кодекс. Документ направлен на всестороннюю поддержку уязвимых категорий граждан. Утверждена специальная выплата для лиц, занятых в опасных условиях труда.
- Указ президента "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона" подписан в полном соответствии с международными обязательствами Казахстана.
- Казахстан отменил смертную казнь и передал от Министерства внутренних дел гражданские функции Министерству здравоохранения по обеспечению защиты прав осужденных на охрану здоровья. Казахстан ратифицировал Факультативные протоколы ООН о правах детей и инвалидов.
- Ужесточена уголовная ответственность за пытки, усилен Национальный превентивный механизм борьбы против пыток, введено законодательное определение пыток и жестокого обращения.
- Значительно усилена административная и уголовная ответственность за домашнее насилие. Возможность повторного примирения сторон в таких случаях законодательно исключена.
- Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда.
- Принят новый закон о митингах, где вместо разрешительного введен уведомительный порядок, по итогам которого число мирных митингов в Казахстане кратно увеличилось.
- Закон о СМИ был реформирован с целью создания более безопасного цифрового пространства.
Фото: akorda.kz
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