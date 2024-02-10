Алматинский зоопарк показал, как шимпанзе умеют рисовать

Фото: pixabay

Алматинский зоопарк показал своих художников из мира животных – шимпанзе Пашу и Лолу, сообщает Zakon.kz.

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