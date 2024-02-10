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Алматинский зоопарк показал, как шимпанзе умеют рисовать

животное Фото: pixabay
Алматинский зоопарк показал своих художников из мира животных – шимпанзе Пашу и Лолу, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram.

"Наши шимпанзе умеют рисовать. Паша очень тщательно что-то вырисовывал, а вот Лола как настоящая леди начала первым делом красить ногти, и лишь потом взялась за картину. Для человекообразных обезьян рисование – довольно целеустремленное, направленное, захватывающее занятие", – подписали пост сотрудники зоопарка.

Отметим, что ранее в зоопарке Алматы показали летучих собак.

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