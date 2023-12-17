В Алматинском зоопарке рассказали, что стало со спасенным актауским блогером фламинго

Представители Алматинского зоопарка рассказали, что из двух спасенных птенцов-подростков розового фламинго выжил один, и сейчас он хорошо адаптируется и уже обживает свой новый дом, передает Zakon.kz.

"Неравнодушный житель Азамат Сарсенбаев приютил птиц в своей квартире. Но фламинго – птица особенная, с особенным рационом и образом жизни. У нас у самих в зоопарке уже много лет живет 17 особей красного фламинго, родина которых Центральная Америка. Мы с радостью откликнулись на просьбу их забрать, хотя фламинго очень сложно перевозить, но и оставить их там мы не могли. Один из фламинго не перенес перелет и по прибытии в зоопарк более поздний малыш погиб. Наши ветврачи сделали все от них зависящее, но птицу спасти не удалось. Нам действительно очень грустно. Второй птенец более крепкий и смышленый, тот, что постарше и прожил у Азамата более недели, чувствует себя хорошо. У него хороший аппетит и он уже обживает свой новый дом. Так как он прибыл с природы, около месяца он пробудет на карантине под наблюдением ветеринарных врачей. А после он будет жить со своими родственниками из Америки", – говорится в сообщении работников зоосада.

Ранее мы уже сообщали, что один из спасенных птенцов фламинго не выдержал перелета в Алматы. Об этом своим подписчикам рассказал сам общественник Азамат Сарсенбаев.

Сарсенбаев спас замерзающего фламинго 11 декабря и рассказал об этом в соцсетях. Позже он забрал к себе еще одного птенца, отбившегося от стаи. При этом блогер пожаловался, что природоохранная инспекция пригрозила оштрафовать его за содержание краснокнижного животного дома, хотя он лишь хотел спасти птицу от верной гибели.



