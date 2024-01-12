Ждать ли алматинцам разрушительного землетрясения, рассказали в ДЧС

На брифинге в ДЧС города Алматы 12 января спасатели и сейсмологи рассказали, что в ближайшее время в Алматы и области не ожидается ощутимых, и тем более разрушительных подземных толчков. Специалисты рекомендуют доверять только официальной информации, подробнее в материале Zakon.kz.

На брифинге спасатели и ученные рассказали, что вокруг Алматы сейсмическими станциями фиксируются до 200 сейсмических событий ежегодно. Количество ощутимых толчков ничтожно мало.



Оценкой сейсмической опасности занимается Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.

Прогноз делится на краткосрочный период (от 1 недели до 1 месяца), среднесрочный (на 1 год, с корректировкой в середине года) и долгосрочный.

"Сейсмологический прогноз на 2024 год будет готов на следующей неделе. На данный момент сейсмологическая обстановка в Алматинской области стабильная. Разрушительных землетрясений в 5.5 баллов и выше не ожидается", – рассказала заведующая лаборатории флюидного режима земной коры Центра Елизавета Есенжигитова.

Специалисты отмечают, что для Алматы разрушительным окажется землетрясение в 7 баллов и выше.

"Согласно шкале МСК-64, с 7 баллов начинается существенное разрушение зданий и сооружений. Поэтому для Алматы, учитывая грунтовые условия, можно считать опасными разрушительные землетрясения выше 7 баллов" – пояснил заместитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Нурсарсен Узбеков.

К таким сильным колебаниям земной коры спасатели готовы. Однако сотрудники ДЧС напоминают, что жизнь человека зависит только от него самого. Необходимо быть внимательным и иметь план действий на случай экстренной ситуации.

"При сейсмологической угрозе на всех телевизионных каналах, и на всех радиоточках будет распространена информация об опасности. Информационный охват составит 100%. В случае опасности необходимо не поддаваться панике, проследовать в безопасное место. Стоит заранее обдумать безопасный маршрут к убежищу и обговорить его с членами семьи. В каждой семье должен быть тревожный чемоданчик в котором должен быть запас питьевой воды, деньги, документы, медикаменты. Обязательно расскажите детям как они должны вести себя в экстренной ситуации в отсутствии взрослых", – рассказал и.о. начальника Управления Гражданской обороны ДЧС Алматы Куаныш Оспанов.

В случае разрушительного землетрясения существует определенный алгоритм по которому будут действовать спасательные службы города.

"Согласно плану ликвидации последствий стихийного бедствия, в Алматы со всей республики будет направленно 55 тыс. сил личного состава и 9 тыс. единиц техники. В черте города будет развернуто 384 пункта приема оставшихся без крова и 104 пункта приема санитарных потерь. Группировкой сил ликвидации будет управлять местные исполнительные органы и штаб МЧС", – рассказал Куаныш Оспанов.

В конце брифинга спасатели еще раз напомнили жителям Алматы и области, что доверять стоит только официальной информации и не в коем случае не поддаваться панике.

Ранее в МЧС РК рассказали, зачем нужен "тревожный чемоданчик".