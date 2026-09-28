Прогноз по разрушительным землетрясениям в Алматы озвучили в ДЧС

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы ответили, есть ли прогноз по сильным землетрясениям в городе после произошедшего, сообщает Zakon.kz.

По заявлению департамента, 28 сентября 2026 года в 09:38 произошло землетрясение на территории Кыргызстана с ощутимостью в Алматы 3-4 балла.

"Согласно заключению Комиссии по прогнозированию Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, по состоянию на 10:30 разрушительных землетрясений не ожидается. Просим соблюдать спокойствие и доверять официальным данным. Обстановка находится на контроле ДЧС Алматы", – говорится в сообщении.

28 сентября 2026 года в Алматы произошло ощутимое землетрясение. Интенсивность составила 3-4 балла в Алматы. После землетрясения спасатели провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков; а также – визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

Раним утром этого же дня в Казахстане было зарегистрировано еще одно сейсмическое событие.