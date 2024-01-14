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Малыши толпой избили мальчика в детсаду Атырау

Малыши толпой избили мальчика в детсаду Атырау Фото: pixabay
Воспитанники детского сада в Атырау избили сверстника во время тихого часа. В распоряжении журналистов оказались кадры, как малыши толпой напали на маленького мальчика, сообщает Zakon.kz.

Дети разбудили ребенка во время тихого часа и начали избивать: прыгали на его животе, пихали и били ногами, руками. Малыш даже не пытался оказать им сопротивление. Издевательства продолжались в течение 20 минут.

Где все это время находилась воспитательница, неизвестно. В итоге она все же вмешалась и дети разошлись.

Как сообщает телеграм-канал ATYRAU ONLINE, видео было снято в детском саду поселка Бейбарыс в Махамбетском районе Атырауской области.

На теле мальчика остались следы побоев. Воспитательница призналась, что в это время сидела с коллегами. Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, начато расследование и назначена судебная-медицинская экспертиза.

26 декабря в Актау мать двухлетней девочки сообщила в социальных сетях, что ее ребенка серьезно обожгли во время купания в частном детском саду. Позднее в местной прессе появилось сообщение, что нянечка, которая мыла ребенка, уволилась.

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