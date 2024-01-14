Малыши толпой избили мальчика в детсаду Атырау
Дети разбудили ребенка во время тихого часа и начали избивать: прыгали на его животе, пихали и били ногами, руками. Малыш даже не пытался оказать им сопротивление. Издевательства продолжались в течение 20 минут.
Где все это время находилась воспитательница, неизвестно. В итоге она все же вмешалась и дети разошлись.
Как сообщает телеграм-канал ATYRAU ONLINE, видео было снято в детском саду поселка Бейбарыс в Махамбетском районе Атырауской области.
На теле мальчика остались следы побоев. Воспитательница призналась, что в это время сидела с коллегами. Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, начато расследование и назначена судебная-медицинская экспертиза.
26 декабря в Актау мать двухлетней девочки сообщила в социальных сетях, что ее ребенка серьезно обожгли во время купания в частном детском саду. Позднее в местной прессе появилось сообщение, что нянечка, которая мыла ребенка, уволилась.