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Все астанчане будут обеспечены теплом и водой - пообещал аким

Все астанчане будут обеспечены теплом и водой - пообещал аким Фото: Instagram.com/jenis_qasymbek/
Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в столице появятся дополнительные тепловые газовые станции, сообщает Zakon.kz

"Ознакомился с ходом работы инфраструктурных объектов, которые обеспечивают город тепловом и водой. Как вы знаете, осенью прошлого года мы завершили строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток", первого этапа газовой тепловой станции "Туран", долгостроя ТЭЦ-3. Данные объекты позволили дать городу более 1100 гигакалорий в час, что позволяет пройти отопительный сезон с профицитом тепла", - написал в Instagram Касымбек.

Кроме того он сообщил, что построенная ветка водовода с Астанинского водохранилища и третья станция работают в штатном режиме.

"Для дальнейшего обеспечения города теплом и водой, ведем системную работу по расширению мощностей и строительству новых объектов. К примеру, в этом году построим еще одну газовую тепловую станцию "Тельмана" (1 очередь), вторую очередь ГТС "Туран". Они дадут городу еще 850 гигакалорий в час тепловой мощности", отметил Касымбек и добавил, что для обеспечения город питьевой водой на перспективу будет построена вторая нитка водовода.

"Завершается проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод, а также проектирование расширения насосной станции Тельман", - отметил столичный аким.

Ранее Касымбек рассказал о судьбе 10 астанинских долгостроев.

Елена Вебер
Астана Касымбек Женис
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