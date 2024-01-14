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Исполнилось 120 лет со дня рождения Абылхана Кастеева

Абылхан Кастеев Фото: архивное фото
14 января исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося казахского художника – Абылхана Кастеева, сообщает Zakon.kz.

Абылхан Кастеев (1904-1973) был выдающимся казахским художником и советским деятелем искусства. Он известен своим вкладом в развитие национального художественного стиля и прославлении культуры Казахстана.

Кастеев родился в селе Чижин Талдыкурганской области, в семье очень бедного чабана. Он прошел традиционное обучение в искусствах в местном медресе. Позднее он учился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в художественном училище, где получил классическое художественное образование.

Наиболее известные работы: "Колхозная молочная ферма", "Доение кобылиц", "Уборка хлопка", "Колхозный той", "Похищение невесты", "Купленная невеста", "Золотое зерно", "Аксайский карьер", "Высокогорный каток Медео", "Турксиб", "Долина Таласа", "Капчагайская степь".

Абылхан Кастеев создавал произведения в различных жанрах и тематиках, отражая культуру, традиции и историю казахского народа. Его работы часто отличаются яркими красками, динамичными композициями и глубоким вложением культурных элементов. Кастеев также занимал различные общественные и культурные должности в Советском Казахстане.

Помимо своего художественного вклада, Абылхан Кастеев также активно участвовал в сохранении и продвижении культурного наследия Казахстана. Его творчество и влияние остаются значимыми в истории казахского искусства.

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