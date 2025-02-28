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179 лет со дня рождения великого акына Жамбыла Жабаева отмечают в Казахстане

В Казахстане отмечают 179 лет со дня рождения великого акына Жамбыла Жабаева, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 15:31 Фото: Zakon.kz
28 февраля исполняется 179 лет со дня рождения Жамбыла Жабаева – казахского народного поэта, акына, импровизатора и сказителя. Его творчество оказало глубокое влияние на казахскую литературу и культуру. Как жил и творил талантливый акын – в материале Zakon.kz.

Жамбыл Жабаев родился в 1846 году возле реки Шу (ныне Мойынкумский район Жамбылской области). Мальчик вырос в ауле среди бескрайних степей. Отсюда у него и зародилось желание больше узнавать и воспевать родной край. 

Поэзией Жамбыл увлекся в раннем возрасте. Вначале он слушал, как играют на домбре другие, затем сдружился с инструментом сам. Тогда искусству импровизации Жамбыл учился у акына Суюнбая. 

Фото: adebiportal.kz

В конце XIX – начале XX века поэт неоднократно участвовал и побеждал в айтысах (соревнованиях) среди видных акынов. Он славился как мастер разоблачающих песен и пел исключительно на казахском языке.

С его слов были записаны эпосы "Суранши-батыр", "Утеген-батыр", сказки "Хан и акын", "Сказка о лентяе" и многие другие.

Среди творческой интеллигенции Казахстана. Фото: kfdz.kz

По словам научного сотрудника Литературно-мемориального музея имени Жамбыла Жабаева Назиры Козбагаровой, в своих произведениях он отражал жизнь простых людей, их переживания и стремления. 

"Жамбыл Жабаев воспевал песни с заботой о народе. Его беспокоила судьба каждого человека. Он был свидетелем исторических событий. Поэтому часто в его стихах была речь о восстаниях 1916 года и Великой Отечественной войне. Акын жил в двух веках, и каждое его произведение точно показывало эпоху и то, что происходило в душе казахского народа". Назира Козбагарова

Козбагарова отмечает, что когда Жабаев участвовал в конкурсах, он часто побеждал в айтысах. 

"Жамбыл Жабаев стал известен не только в нашей стране, но и во всем мире. В 1936 году он поехал в Москву на декаду казахской литературы, и после выступления поэта стали больше узнавать. Тогда его стихи перевели на русский, а потом и на множество других языков. Сегодня его произведения звучат на 44 языках мира, и часть из них можно найти в нашем музее".Назира Козбагарова

Научный сотрудник отмечает, что в 1937 году Жабаев поехал в Грузию. Выступив один раз, он завоевывал сердца местных жителей. После его визита некоторые даже стали давать имя Жамбыл своим детям.

Жамбыл с невесткой и внуком, 1938 г., фото М. Альберта. Фото: muftyat.kz/из личной коллекции Серикбола Хасана

"Со временем его имя стало узнаваемым по всему миру. Честно говоря, в тот момент нас мало кто знал как нацию. Но после его выступлений за рубежом казахов начали узнавать больше, ведь он был развит всесторонне. Он был настоящим талантом", – говорит Козбагарова.

По ее словам, интерес к творчеству великого поэта с каждым днем продолжает расти. Музей, расположенный в селе Жамбыл, в котором он жил и творил, привлекает все больше посетителей. Среди них молодежь, школьники, научные деятели, иностранцы, гости из Астаны, Алматы и других регионов. 

Фото: Zakon.kz

В настоящее время в каждом городе и регионе Казахстана есть улицы, названные в честь Жамбыла Жабаева. В стране существуют музеи и памятники, посвященные его жизни и творчеству. 

Отметим, что казахский акын-импровизатор – долгожитель. Он прожил 99 лет и умер в 1945 году. Благодаря своему творчеству он стал символом народного духа. Сейчас его слово продолжает вдохновлять не только казахстанцев, но и людей по всему миру.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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