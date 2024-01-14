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Законодательство РК

В Алматы проходит памятное мероприятие в честь 80-летия Заманбека Нуркадилова

люди Фото: Zakon.kz
Почтить память политика, вспомнить о его достижениях, идеях и деянии собрались многие казахстанцы. Среди них известные политики и известные деятели: представители различных партий и движений, члены депутатского корпуса, писатели, музыкальные деятели, историки и многие другие.

Все отзываются о Заманбеке Нуркадилове очень тепло и говорят, что Казахстану необходимы такие мощные политики.

Были зачитаны и письма от главы государства Кысым-Жомарта Токаева и главы Сената Маулена Ашимбаева.

письмо Касым-Жомарта Токаева

Фото: Zakon.kz

письмо Маулена Ашимбаева

Фото: Zakon.kz

Как рассказал пресс-секретарь президента РК Берик Уали, в память о Заманбеке Нуркадилове на его малой родине будет установлен памятник и названа улица в его честь.люди

Фото: Zakon.kz

Многие из присутствующих рассказывают, как Нуркадилов участвовал вместе с ними в разных проектах, привлекал инвестиции в развитие Алматы и РК, давал людям работу, помогал в сложных случаях.

По словам выступающих, "имя Заманбека Нуркадилова в сердцах горожан, и люди будут помнить его долго".

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