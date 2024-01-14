В Алматы проходит памятное мероприятие в честь 80-летия Заманбека Нуркадилова
Все отзываются о Заманбеке Нуркадилове очень тепло и говорят, что Казахстану необходимы такие мощные политики.
Были зачитаны и письма от главы государства Кысым-Жомарта Токаева и главы Сената Маулена Ашимбаева.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Как рассказал пресс-секретарь президента РК Берик Уали, в память о Заманбеке Нуркадилове на его малой родине будет установлен памятник и названа улица в его честь.
Фото: Zakon.kz
Многие из присутствующих рассказывают, как Нуркадилов участвовал вместе с ними в разных проектах, привлекал инвестиции в развитие Алматы и РК, давал людям работу, помогал в сложных случаях.
По словам выступающих, "имя Заманбека Нуркадилова в сердцах горожан, и люди будут помнить его долго".