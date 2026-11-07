"Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей Алматы и еще одного города

Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 7 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 7 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах: Алматы, Талдыкорган.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах ожидаются заморозки до -3°С, гололед и осадки.