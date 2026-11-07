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Общество

"Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей Алматы и еще одного города

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 07:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 7 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 7 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах: Алматы, Талдыкорган.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах ожидаются заморозки до -3°С, гололед и осадки.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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