Курьеры-мигранты в Алматы "похитили" личности казахстанцев

В Алматы сотрудниками криминальной полиции раскрыли схему изготовления поддельных документов для иностранных граждан на основе действительных ИИН, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Алматы, 32-летний мужчина за денежное вознаграждение изготавливал документы с использованием действительных ИИН и номеров удостоверений казахстанцев, но заменял фотографии и персональные данные. Такая подмена позволяла заказчикам регистрироваться в сервисах доставки и пассажирских перевозок, фактически скрывая свою личность.

"В ходе оперативных мероприятий мужчина задержан. При обыске офиса изъяты компьютерная техника и мобильный телефон, которые, предположительно, использовались для изготовления фальшивок. Изъятые предметы направили на экспертизу", – сообщили в полиции 6 ноября 2026 года.

Основными клиентами, по предварительным данным, были выходцы из стран Центральной и Южной Азии. Поддельные документы использовались для трудоустройства преимущественно в качестве курьеров и водителей.

Полицией рассматривается вопрос о дополнительной правовой оценке его действий на предмет организации незаконной миграции.

Правила оформления документов на выезд казахстанцев на ПМЖ изменились. От 30 октября 2026 года приказом министра внутренних дел были внесены соответствующие изменения.