Астанинских школьников вновь перевели на дистанционку

Фото: unsplash

В Астане сегодня, 15 января 2024 года, учащихся начальных классов второй смены вновь перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: