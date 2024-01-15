Астанинских школьников вновь перевели на дистанционку
Фото: unsplash
В Астане сегодня, 15 января 2024 года, учащихся начальных классов второй смены вновь перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в столичном управлении образования, причина – непогода.
"В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2024 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Причина – ухудшение погодных условий.
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